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فيورنتينا وتوتنام وليون يريدون صلاح

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فيورنتينا وتوتنام وليون يريدون صلاح فيورنتينا وتوتنام وليون يريدون صلاح

كشف محمد صلاح صانع ألعاب بازل ومنتخب عن وصول عروض رسمية من أندية فيورنتينا وأوليمبيك ليون وتوتنام هوتسبير لضمه، إلا أنه لم يهتم بها.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "أخطرتني إدارة التسوق في بازل عن وصول عروض لضمي من أندية فيورنتينا وليون وتوتنام، ولكنني لا أهتم سوى بنسبة المشاركة."

وأضاف صلاح "لا يستحق الأمر أن أنضم لأي فريق من أجل كسب أموال جيدة مع البقاء على مقاعد البدلاء، المشاركة هي الأهم."

وساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب الدوري السويسري الموسم الماضي، كما وصل معه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل الخروج أمام تشيلسي الإنجليزي.

ومازالت عروض الأندية الثلاثة السالف ذكرهم قائمة، حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية بحلول 31 أغسطس الجاري.

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