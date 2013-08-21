حظر التدخين في المركبات حال وجود اطفال دون 12 سنة

دعت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية افراد المجتمع وخصوصا قائدي المركبات ومستخدميها إلى تعزيز حماية أمن وسلامة الأطفال ووقايتهم من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها داخل المركبات الخاصة.

وثمن اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية المبادئ الإنسانية الرفيعة التي تنعكس في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي ستطبق في 21 يناير 2014 وتتضمن حظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لايتجاوز عمره 12 سنة .

واكد النعيمي على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات المعنية من اجل تعزيز الوقاية والحماية لأفراد المجتمع عموما والأطفال خصوصا، موضحاً أن وزارة الداخلية تسعى في هذا الجانب إلى تحقيق رؤية الإمارات بجعلها إحدى أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة على العموم ومجالات حماية الطفل على الخصوص، انطلاقاً من رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بجعل الإمارات منبر إشعاع حضاري؛ ومركزاً للتميز في جميع مجالات حماية الطفل.

توجيه

وجه النعيمي المعنيين بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بتكثيف التوعية في هذا الجانب بالتعاون مع الجهات الشرطية المعنية بما يعزز جهود السلامة المرورية والصحية لقائدي المركبات ومرافقيهم موضحاً أن الانشغال بالتدخين في حد ذاته اثناء قيادة المركبة من العادات الصحية والمجتمعية الضارة والمرفوضة ناهيك عن المخاطر الأخرى التي يتسبب فيها الإهمال ما يؤدي الى وقوع حوادث وخيمة بسبب عدم الانتباه.

ومن جانبه قال المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل أن تواجد أطفال في المركبة لايقتصر آثاره الصحية الخطرة على التدخين السلبي، ولكن يندرج ايضاً في إطار يعطي القدوة السيئة خاصة لمانعلمه من حب للتقليد لدى الأطفال وهو ماتم رصده في العديد من دول العالم من انتشار لظاهرة تدخين المراهقين والأطفال حيث يعود غالباً على تقليدهم لأولياء امورهم وذويهم او اقرانهم.