حملة «الإخوان» تثير مخاوف شركات الأدوية من نقص واردات الخامات

الأدوية المرشحة لنقص إنتاجها تشمل أمراض الغدة الدرقية والكبد والقرحة

كتب : أيمن صالح الأربعاء 21-08-2013 08:06

خيمت حالة من عدم الاتزان على شركات إنتاج الأدوية عقب إعلان بريطانيا تعليق التعاون مع مصر فى مجالات اقتصادية، وبدت مخاوف لدى المنتجين عقب تلويح فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى أيضاًً باتخاذ إجراءات مماثلة قد تهدد 80% من المواد الخام أو الفعالة فى صناعة الأدوية تستوردها مصر وتستحوذ دول أوروبا على حصة كبيرة منها.

وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن عاملين أساسيين قد يتسببان بأزمة فى إنتاج الدواء بمصر، الأول: حالة الانفلات الأمنى الذى بدوره أثر على حركة نقل المنتجات، والثانى تهديدات دول الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات عقابية على البلاد تحت تأثير الآلة الإعلامية القوية لجماعة الإخوان فى أوروبا.

ووفقاً لتقرير تعده غرفة صناعة الدواء بالتعاون مع عدد من الجمعيات المتخصصة فى مجال الأدوية، فإن قائمة الأدوية المرشحة للتأثر بفعل إجراءات أوروبية تضم عقار «يوثاريروكس» المستخدم لعلاج الغدة الدرقية، و«تيبونينا فورت» أقراص لتحسين القدرة الذهنية، و«إسينشيال فورت» للكبد، و«كونترولوك» لقرحة المعدة ومثيله «بانتوبرازول»، و«سيدوفاج»