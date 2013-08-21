ضبط 54 متسللاً من جنسيات مختلفة بسيوة في طريقهم إلى ليبيا

تمكن كمين لمباحث قسم شرطة سيوة برئاسة الرائد مهاب رضوان اشترك فيها النقيب عادل الركايبي والنقيب باسم جاد والملازم أول محمد عبد القادر معاونو المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبط 54 متسللا داخل 3 سيارات مكروباص وهم 5 يحملون الجنسية السودانية و 24 مصريا و 15 سوريا ، وذلك من خلال أحد الأكمنة الذي أعد خصيصا لضبطهم بمنطقة بهي الدين غرب واحة سيوة التي تعد طريقا لمرور المتسللين ناحية الحدود .

وبمناقشة المقبوض عليهم أكدوا أنهم كانوا في طريقهم لتسلل الحدود ودخول الأراضي الليبية بحثا عن فرص عمل هناك كما أقروا بأنهم قاموا بدفع مبالغ مالية متفاوتة للبعض المهربين من أجل نقلهم عبر الحدود .

تحررت المحاضر اللازمة وجاري ترحيلهم إلى نيابة مطروح العامة للتحقيق معهم .