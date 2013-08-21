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السيطرة على حريق في وحدة تكرير النفط بالكويت

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السيطرة على حريق في وحدة تكرير النفط بالكويت السيطرة على حريق في وحدة تكرير النفط بالكويت

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الأربعاء في مصفاه ميناء عبدالله نتيجة تسرب للزيت في أحد الخطوط التابعة لوحدة تكرير النفط الخام بالمصفاه ولم تتأثر عمليات تشغيل المصفاه أو الشحن والتصدير.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام للشركة محمد العجمي – في تصريح اليوم – إن الحريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بين العاملين، كما لم تتأثر عمليات تشغيل المصفاه أو أي عمليات خاصة بتكرير النفط الخام.

وأضاف العجمي أن إدارة “البترول الوطنية” قامت بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ وسيطرت فرق إطفاء الشركة بمشاركة وإسناد فرق الإدارة العامة للإطفاء على الحريق وإخماده كليا في وقت سريع.

 

أ ش أ

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