ضبط 4 بحوزتهم مسروقات الوحدة المحلية بالمنيا

ضبطت سلطات الامن بالمنيا 4 اشخاص بحوزتهم مسروقات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، فى احداث اقتحامها عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء عبد العزيز قورة مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ملوى ، يفيد بتمكن رجال البحث الجنائى أثناء مرورهم لتفقد الحالة الامنية وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين ، تم ضبط مصطفى . ح . ع 22 سنة ، واحمد . س . م 17 سنة ، وعبد العال . م . ع 18 سنة ، ومحمد ،. م . إ 23 سنة سائق بحوزتهم 12 مروحة سقف وحائط وشاشتين و4 طابعة كمبيوتر .

وبمواجهتهم اقروا بسرقة المضبوطات من مقر الوحدوة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .