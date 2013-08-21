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القاهرة تهدد واشنطن بالتعاون مع روسيا في حال تعليق المساعدة العسكرية لمصر

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القاهرة تهدد واشنطن بالتعاون مع روسيا في حال تعليق المساعدة العسكرية لمصر القاهرة تهدد واشنطن بالتعاون مع روسيا في حال تعليق المساعدة العسكرية لمصر

كتب : ا ف ب منذ 23 دقيقة

حذر رئيس المصرية، الولايات المتحدة، أمس، في حال ارتكبت أي خطأ بتعليقها مساعداتها العسكرية السنوية، بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدا أن القاهرة قد تجد حلا لهذا الأمر بدونها.

وقال رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي، في مقابلة مع محطة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، أنه في حال قررت واشنطن تجميد أو قطع مساعداتها العسكرية لمصر "فهذا يعني إشارة سيئة وسوف تؤثر على الجيش لبعض الوقت".

وأضاف "يجب ألا ننسى أن عاشت مع الدعم العسكري لروسيا وقد نجحنا، لن يكون الأمر إذن نهاية العالم، ويمكننا أن نعيش في تحت أي ظروف".

وتأتي هذه التصريحات في عز معركة يخوضها برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولايات المتحدة كي تقطع إدارة باراك أوباما مساعداتها للسلطات المصرية في حال استمر القمع الدموي للمتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

ونفت الحكومة الأمريكية رسميا، أمس، أن تكون علقت هذه المساعدة.

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