73 مليونا لتنفيذ مشاريع تنموية بالسويرقية

واس (المدينة المنورة)
تعكف بلدية السويرقية بالمدينة المنورة حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بتكلفة إجمالية تقدر بـ73.629.779 ريالا.وقال رئيس بلدية السويرقية بالمدينة المنورة المهندس أحمد بن علي المشدق «تم توقيع عقود المشاريع مع عدد من المؤسسات الوطنية لتنفيذها وتتضمن التخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات بقيمة 1.336.200ريال، وتسوير المقابر وإنشاء مغاسل للموتى في السويرقية والصلحانية وقراها بتكلفة 1.955.409 ريالات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع السفلتة والرصف والإنارة تشمل ازدواجية الطريق العام بالسويرقية وأعمال السفلتة والإنارة في مخطط السويرقية (أ)، (ب) بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من عشرين مليون ريال ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في السويرقية وقراها بتكلفه بلغت (26.642.112) ريالا».وأضاف «جار الإعداد لاستلام مشروعي إنشاء شبكة ري وخزانات وحفر آبار بالسويرقية بقيمة بلغت (1.073.073) ريالا وحدائق عامة وملاعب في مخطط السويرقية (ب) بقيمة بلغت (10.244.950) ريالا».