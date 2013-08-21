الرياضة والتأهيل الاجتماعي في الفعاليات الثقافية

صفاء المحضار (المدينة المنورة)
تتواصل الفعاليات المختلفة بمناسبة حصول المدينة المنورة على عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2013م خلال الأسبوع الحالي بمشاركة نخبة من المثقفين والعلماء والمفكرين.ونظم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز مساء أمس الأول دورة علمية ميدانية مجانية تستمر لمدة ستة أيام بعنوان (معالم المدينة المنورة) قدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمختصين في تاريخ ومعالم المدينة المنورة.كما تنظم مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية غدا عددا من المسابقات الرياضية على كأس أمير منطقة المدينة المنورة بمشاركة فرق من الدول الإسلامية والهيئات العسكرية والأندية الحكومية، فيما تقام في الوقت ذاته حملة برنامج (الحماية) لمشروع الكفيل الواعي تحت رعاية جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) وذلك في مجمع الراشد مول بالمدينة.كما ستنطلق بعد غد الورشة التدريبية المجانية بعنوان (جماليات الخط السنبلي بين الأصالة والتشكيل) التي تنظمها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة ضمن ملتقى المدينة المنورة للفنون البصرية.