«نسائية طيبة» توزع حقائب مدرسية على الأيتام

واس (المدينة المنورة)

تنفذ جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة مشروع الحقيبة المدرسية لصالح الأيتام وأبناء الأسر المعسرة بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية إيمان بنت عبدالقادر فلاتة أن تنفيذ المشروع يأتي لتحقيق رسالتها تجاه المجتمع من خلال توفير وتأمين متطلبات الموسم الدراسي لإعانة الأيتام وأبناء الأسر المعسرة على مسيرتهم في طلب العلم وتهيئة كل سبل البيئة المناسبة المشجعة والجاذبة لهم. وأشارت إلى أن الجمعية حققت انطلاقا من دورها التنموي مفهوم التكافل الاجتماعي بالتواصل مع مجموعة من أهل الخير والمتبرعين لدعم المشروع الذي يخدم شريحة غالية على المجتمع.