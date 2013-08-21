أمطار غزيرة تقطع الكهرباء عن 5 أحياء

الدفاع المدني تلقى 3 بلاغات احتجاز في مهد الذهب

مهل العوفي (المدينة المنورة)

أدت أمطار غزيرة هطلت، البارحة، على منطقة المدينة المنورة إلى قطع التيار الكهربائي عن مركز المندسة، بسبب سقوط بعض المحولات، بينما تلقى الدفاع المدني ثلاثة بلاغات احتجاز في أحد الأودية بمهد الذهب.وتسببت الأمطار التي استمرت نحو ثلاث ساعات في أضرار على عدد من الأحياء المدينة المنورة، شملت حي السحمان والروضة وطريق المطار ومخطط شوران وأجزاء واسعة من الحرة الشرقية.كما تسببت الرياح المصاحبة مع الأمطار بقلع الأشجار المتواجدة في الطرقات الرئيسية، ما استنفر رجال المرور والدفاع المدني وأمانة المدينة على تنظيم حركة السير ومراقبة الأودية وشفط المياه المتراكمة في الشوارع والأحياء.فيما شجعت الأجواء الرائعة والجو المعتدل، الأهالي على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات وسط مرح الأطفال والعائلات، خاصة أن المدينة المنورة لم تشهد أمطارا منذ فترة طويلة.وذكر الناطق الإعلامي للدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن ثلاثه احتجازات في أحد الأودية في محافظة مهد الذهب وما زال جاريا التعامل معهم، مضيفا أن الأمطار لم تخلف -ولله الحمد- أي خسائر أو إصابات في المدينة المنورة حتى الآن، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، مؤكدا على ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن مجاري الأودية والمستنقعات حفاظا على سلامتهم.