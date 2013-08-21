تدريب العاملين في الحج على فن القيادة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

نظمت المؤسسة الأهلية للأدلاء أمس الأول دورة تدريبية بعنوان «فن القيادة» قدمها المدرب محمد محسن الخليفي، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف حوالة، ونائبه محمد علي بن إسماعيل مصلوخ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة 60 متدربا وذلك في فندق دار الإيمان إنتركونتننتال.واستهدفت الدورة رؤساء ونواب المراكز والقطاعات واللجان ومكاتب الخدمة الميدانية والمكاتب المساندة، المتقدمين للعمل بالمؤسسة خلال موسم الحج المقبل، وتعد الدورة انطلاقة أعمال المؤسسة الميدانية لموسم الحج، بعد أن تم الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية وأعمال تجهيز مرافق المؤسسة بالإضافة للاجتماعات التنسيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة.وفي هذا الإطار شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف حوالة على أهمية عقد مثل هذه الدورات للارتقاء بأداء العاملين بالمؤسسة، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الحج تؤكد دائما على حتمية تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تأهيل العاملين بتقديم الخدمة. وأضاف: «أصدرت وزارة الحج لائحة موحدة لمؤسسات أرباب الطوائف لاختيار رؤساء ونواب المكاتب الميدانية ومن ضمن بنودها اجتياز المتقدم دورة في القيادة».