إنجاز 98 % من مشروع مستشفى خيبر الجديد

مدير الصحة اطلع على مراحل التنفيذ وناقش محاور التشغيل

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

أعلن مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي عن تنفيذ 98% من مشروع مستشفى خيبر العام الجديد بسعة 100 سرير وبتكلفه إجمالية بلغت 135 مليون ريال، مشيراً الى افتتاح المستشفى قريباً لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى والمراجعين. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الطائفي للمنشآت الصحية بمحافظة خيبر أمس، التي بدأت بتفقد مشروع مستشفى خيبر العام الجديد و مرافقه المختلفة، حيث اطلع على سير تنفيذ المشروع وفقاً للعقد المبرم، كما التقى خلال الزيارة بمدير القطاع الصحي بمحافظة خيبر عبدالحميد الترجمي والمقاول والمشرفين على تنفيذ المشروع وجرى خلاله مناقشة أهم المحاور لتشغيل المستشفى في أسرع وقت، ووجه مشرف المشروع بسرعة الانتهاء من الملاحظات ووضع جدول زمني سريع لتشغيل الموقع تدريجياً بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي خيبر. وفي ختام جولته التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي بمحافظ خيبر عبدالله بن محمد العلوي بمقر المحافظة وجرى خلال اللقاء مناقشة خدمات القطاع الصحي وسبل تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة بالإضافة إلى بحث عدد الأسرة التي ستطرأ بعد افتتاح مستشفى خيبر العام الجديد على مستوى المحافظة.من جهته أشاد العلوي بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة بالإضافة إلى النقلة النوعية في مستوى الرعاية الطبية التي ستشهدها محافظة خيبر بعد افتتاح المستشفى الجديد.ورافق الدكتور الطائفي خلال الجولة مساعده للمشاريع والشؤون الهندسية سمير أبو جامل ومدير العلاقات العامة والإعلام عبدالرزاق حافظ.