تجار الجملة يرفعون أسعار السجائر الأجنبية 10% دون سند قانونى

كتب : جهاد الطويل وأيمن صالح منذ 31 دقيقة

ارتفعت أسعار بعض أنواع السجائر الأجنبية فى السوق المصرية، أمس الأول الاثنين، بمقدار يتراوح بين جنيه وجنيهين للعلبة. وقال تجار بقالة إن تجار الجملة زادوا الأسعار بنحو 10 جنيهات لـ«الخرطوشة» لكل من أنواع السجائر «مارلبورو» و«ميريت» و«كينت» ليتراوح سعر العلبة للمستهلك بين 16 و16.30 جنيه، و5 جنيهات لـخرطوشة «إل إم» و«نكست» ليصل سعر علبة الـ«إل إم» إلى 13 جنيها، و«نكست» إلى 12 جنيها و«روثمان» إلى 12 جنيها، وهى أنواع تنتجها شركتا «بريتش أمريكان توباكو» و«فيليب موريس». وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، إن الزيادة فى الأسعار تأتى فى غياب رقابة كاملة على الأسواق، وتوقع زيادات جديدة من جانب الشركات المنتجة للسجائر مع تعديل ضريبة المبيعات، وأضاف أن أسعار السلع الغذائية لم يطرأ عليها تغيير فى ظل ركود تشهده الأسواق.واستنكرت «شعبة الدخان» فى اتحاد الصناعات، رفع التجار لأسعار منتجات الدخان من السجائر و«المعسل» دون الزيادات الرسمية التى تقرها الشرائح الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجارى، وقال إبراهيم الإمبابى، رئيس الشعبة، إنه لا يوجد سند قانونى لدى التجار لرفع أسعار منتجات الدخان بالسوق المحلية بخلاف «التحجج» بحظر التجول والانفلات الأمنى.