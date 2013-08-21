«بهاء الدين»: الحكومة تبحث اليوم إنهاء «الطوارئ»

«العربى»: طرح مشروعات بـ 4 مليارات دولار قريباً.. ولمسنا من الوفد الإماراتى رغبة صادقة فى دعم مصر

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 3 دقائق

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، إنه لا بد من إنهاء حالة الطوارئ فى أقرب فرصة ممكنة، ضمن مبادرة تناقشها الحكومة اليوم، برؤية جماعية لها ليست مرتبطة بشخص معين، فكرتها وجود تصور سياسى للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وإن هذه الحكومة جاءت للعودة إلى الديمقراطية.

وأضاف أن مباحثات المجموعة الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء أمس، مع الوفد الإماراتى، الذى يزور مصر حاليا، استعرضت سبل مشاركة الإمارات فى دعم الاقتصاد المصرى، والمشروعات طويلة وقصيرة المدى، خاصة مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على استكمال المشروعات التى بدأتها الدولة، ولم تستكمل لنقص الموارد، بغرض الاستفادة السريعة منها، خاصة أن أغلبها لم يتبق له سوى٢٠% لاستكماله، والعمل على تنشيط العمالة. مضيفا: ليس هناك ما يمنع من استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، خاصة أن مصر عضو بالصندوق ولها حقوق عليه، وتابع: لا ينبغى أن تقتصر رؤية الحكومة على سداد الاحتياجات اليومية فقط، وإنما ضرورة رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا يكون معتمدا على الدعم الخارجى. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة وضعت خريطة طريق اقتصادية، تتضمن مواقف عاجلة لتنشيط الاقتصاد، وتأسيس مرحلة قادمة على المدى المتوسط، وأضاف عقب اللقاء، أنه جرت مناقشة الخطة الاستثمارية العاجلة التى تضمنت المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أن ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة سيكون له مرود إيجابى على الاقتصاد، وأن الحكومة أعدت مشروعات للفترة المقبلة باستثمارات حوالى 4 مليارات دولار، سيتم طرحها للمستثمرين العرب.

وقال إن الجانب المصرى استشعر خلال الاجتماع مع الجانب الإماراتى وجود رغبة إماراتية صادقة لدعم مصر، ومساندتها خلال الفترة المقبلة. وأعرب هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عقب الاجتماع عن اطمئنانه للاحتياطى النقدى الأجنبى، قائلا «الوضع مطمئن».