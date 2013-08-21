أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الرئاسة: انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق

Google+ Print
الرئاسة: انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق الرئاسة: انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق

كتب : أحمد البهنساوى منذ 3 دقائق

أعلنت رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى تحققت، وقالت فى بيان إن لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للمادة (28) من الإعلان الدستورى انتهت أمس من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل وفى خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى. وأوضح البيان أن المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة الطريق بدأت بالفعل بالتوازى مع المرحلة الأولى منذ حوالى 10 أيام، فى 7 أغسطس، حيث أعلنت معايير عضوية واختيار «لجنة الخمسين» الممثلة لفئات المجتمع وطوائفه وتنوعه السكانى ووفقاً للمادة (29) من الإعلان الدستورى. ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة.

وأضافت فى بيانها «التزاماً منا بإرادة شعبنا الكريم التى تجلت فى 30 يونيو وتأكدت فى 3 و26 يوليو، تؤكد رئاسة الجمهورية أننا ماضون قدماً فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل وفى الأطر الزمنية الواردة فى المادة (30) من الإعلان الدستورى فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس