الرئاسة: انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق

كتب : أحمد البهنساوى منذ 3 دقائق

أعلنت رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى تحققت، وقالت فى بيان إن لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للمادة (28) من الإعلان الدستورى انتهت أمس من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل وفى خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى. وأوضح البيان أن المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة الطريق بدأت بالفعل بالتوازى مع المرحلة الأولى منذ حوالى 10 أيام، فى 7 أغسطس، حيث أعلنت معايير عضوية واختيار «لجنة الخمسين» الممثلة لفئات المجتمع وطوائفه وتنوعه السكانى ووفقاً للمادة (29) من الإعلان الدستورى. ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة.

وأضافت فى بيانها «التزاماً منا بإرادة شعبنا الكريم التى تجلت فى 30 يونيو وتأكدت فى 3 و26 يوليو، تؤكد رئاسة الجمهورية أننا ماضون قدماً فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل وفى الأطر الزمنية الواردة فى المادة (30) من الإعلان الدستورى فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية».