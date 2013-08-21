صورة تذكارية تتسبب في توقيف عريس

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

انتهت ليلة زفاف عريسين في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة البارحة، باعتقال العريس وإيداعه السجن لعرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه على خلفية الاعتداء بالضرب على شقيقة عروسه قبيل مراسم الزفاف بدقائق.وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها «عكاظ» أن الشقيقة الكبرى للعروس اعترضت على دخول العريس الحجرة الخاصة بالتصوير لالتقاط صورة تذكارية مع عروسه، حيث سحبت الوشاح الذي كانت ترتديه العروس على كتفها ومن ثم طردت العريس، الأمر الذي فاقم المشكلة بينهما وتراشقا بالألفاظ والشتائم ما اضطر العريس إلى ضربها ومن ثم تدخلت قريبات العروس اللاتي انهلن عليه ضربا وركلا، في حين اتصلت إحداهن بأشقاء العروس الذين اقتحموا قاعة النساء ودخلوا في شجار مع العريس الذي فر هاربا من القاعة بعد أن تلقى ضربات موجعة من النساء ورجل من أهل عروسه التي أغمى عليها للحظات وعندما أفاقت وجدت المشكلة ما زالت قائمة فتدخلت في محاولة مستميتة لفض الخلاف والاشتباك بين قريباتها وعريسها، وسط بكائها وصراخها الأمر الذي أدى إلى إفساد زينتها، بعد أن تحولت ليلة عمرها إلى حلبة قتال مزق فيها ثوب عريسها. وأوضح الناطق الإعلامي المكلف بشرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي الرحيلي أن أهل العروس أبلغوا الدوريات الأمنية باعتداء العريس على مجموعة من النساء في قصر الأفراح وهروبه، مبينا أنه تم القبض عليه بعد ساعات من البلاغ، فيما سلم مركز شرطة أجياد القضية لهيئة التحقيق والادعاء بحكم الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في القضية.