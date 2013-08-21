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مصرع ثلاثيني مخمور سقط من الطابق الـ13

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مصرع ثلاثيني مخمور سقط من الطابق الـ13 مصرع ثلاثيني مخمور سقط من الطابق الـ13

 أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

لقي شاب ثلاثيني مخمور مصرعه، مساء أمس، إثر سقوطه من الطابق الـ13 بأحد فنادق العاصمة المقدسة الكائنة بحي المسفلة، فيما باشرت الدوريات الأمنية الحادث.وأوضح الناطق الإعلامي بالإنابة المقدم زكي الرحيلي، أن الشاب الثلاثيني المتوفى سعودي الجنسية ومن سكان محافظة جدة قدم إلى زيارة شقيقه بمكة وهو يعمل بالفندق الذي وقع منه، مبينا أن الفندق كان خاليا تماما من النزلاء بسبب أعمال الصيانة. وقال المقدم الرحيلي، إن مالك البناء الحالي تفاجأ بسقوط الشاب أمامه أثناء خروجه من بوابة الفندق، فأبلغ على الفور الجهات الأمنية التي باشرت الحادث ممثلة في قسم شرطة أجياد وفرق البحث والتحري الجنائي بالشرطة، والأدلة والبصمات الجنائية والطب الشرعي، حيث اتضح أن الشاب كان مخمورا، وقام بنزع ملابسه والقفز من الشباك بالدور الثالث عشر، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثة لثلاجة الوفيات بالمستشفى، حيث طلب إخضاعها للتشريح وإصدار تقريرٍ طبي مفصل عن الوفاة وأسبابها، فيما أحال مركز شرطة أجياد القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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