اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين بـ «أم القرى»

أحمد العفيفي ( مكة المكرمة)

دعت جامعة أم القرى جميع طلاب وطالبات السنة التحضيرية المقبولين لهذا العام 1434 /1435هـ ، إلى حضور اللقاء التعريفي وأداء اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية (مع إحضار الهوية الوطنية في موعد الاختبار )، فيما تقرر عقد اللقاء التعريفي للطلاب يوم الثلاثاء 20/10/1434هـ الساعة التاسعة صباحا، والطالبات في يوم الاثنين 19/10/1434هـ الساعة التاسعة صباحا. وأكدت عمادة السنة التحضيرية بالجامعة، بأن اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالنسبة للطلاب تكون حسب المسارات، فالمسار الطبي موعده الأربعاء 21/10/1434هـ ــ الساعة التاسعة صباحا بالمبنى ق3 ، ق4 ، والإداري الأربعاء 21/10/1434هـ ــ الساعة التاسعة صباحا بالمبنى ق2 ، والمسار العلمي يوم الأربعاء 21/10/1434هــ ــ الساعة الحادية عشرة والنصف بالمبنى ق1- ق2 - ق3 - ق4 ، والمسار العلمي المسائي والإداري المسائي يوم الأربعاء 21/10/1434هــ ــ الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالمبنى ق2 – ق3 . أما الطالبات فيكون المسار الطبي (تحديد الفترات وفق الحروف الهجائية للاسم الأول للطالبة)، فإن موعده يكون على فترتين الأولى ( أ – ر ) يوم الثلاثاء 20/10/1434هـ الساعة التاسعة صباحا و الثانية ( ز – ي ) في ذات اليوم الساعة الحادية عشرة صباحا، أما المسار الإداري فتكون له الفترة الثالثة في يوم الثلاثاء 20/10/1434هـ الساعة الواحدة ظهرا، والمسار العلمي المسائي والإداري المسائي الفترة الرابعة الثلاثاء 20/10/1434هـ ــ الساعة الثالثة بعد الظهر، وكذلك المسار العلمي (تحديد الفترات وفق الحروف الهجائية للاسم الأول للطالبة) فتكون لهذا المسار أربع فترات الفترة الأولى (أ – ب) الأربعاء 21/10/1434هـ ــ الساعة التاسعة صباحا، والثانية(ت – ز ) في ذات اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، والثالثة (س – ك) في ذات اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر، أما الفترة الرابعة (ل – ي) في ذات اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، مبينة أن كل المسارات بالنسبة للطالبات بمقر السنة التحضيرية للطالبات بالعابدية ط1..ونوهت العمادة بالالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، علما بأن عدم الحضور يترتب عليه عدم إصدار الجدول الدراسي للطالب.