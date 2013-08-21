رئيس جامعة جنوب الوادى: بدء العمل بطب الأسنان والمدرسة الثانوية للتمريض

أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، بدء العمل بكلية الطب للفم والأسنان كأول كلية بجنوب الصعيد تخدم أبناءه، مضيفا أن هدف الجامعة هوتخفيف العبء على أبناء محافظات الإقليم من مشقة السفر والعبء المادى وأن الجامعة تسعى دائما لخدمة المجتمع المحلى فى شتى المجالات.

وأوضح أن الكلية تطبق لائحة كلية الطب للفم والأسنان بجامعة القاهرة وهناك تبادل للخبرات بيننا وبينهم كما يسافر وفد من أعضاء هيئة التدريس للقاهرة لتبادل الخبرات.

وفى السياق نفسه أضاف منصور أن الجامعة فى انتظار الموافقة على كليتى العلاج الطبيعى والصيدلية وبذلك تكتمل كافة الكليات المتخصصة بالطب فى الجامعة لخدمة أبناء الإقليم وأهله، كما ستبدأ الدراسة بالمدرسة الثانوية للتمريض لأول مرة، حرصا من الجامعة على سد العجز فى التمريض بالمحافظة بعد الانتهاء من كافة الاختبارات على الطلاب المتقدمين واختيار عددا منهم .

من جانبه أكد الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب أن رئيس الجامعة بذل جهدا كبيرا لافتتاح كلية الطب للفم والأسنان وهى إضافة طبية كبيرة يحتاجه أبناء الإقليم ويوفر عليهم الكثير ويسعى جاهدا أيضا فى افتتاح كليتى العلاج الطبيعى والصيدلية وننتظر الموافقة عليهما، وأكد عميد كلية الطب أن مشكلة الأطباء المنتدبين تم حلها بعد استلام العمل لـ38 طبيبا مقيم تم توزيعهم على كافة الأقسام بعد موافقة رئيس الجامعة والباقى تم تسليمهم بمديرياتهم، كما أكد تجهيز مبنى كلية الطب الجديد بالحرم الجامعى، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى طبى.