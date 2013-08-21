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أهالي مركز طامية يمنعون "الإخوان" من المرور بمسيرتهم في شوارع الفيوم

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أهالي مركز طامية يمنعون "الإخوان" من المرور بمسيرتهم في شوارع الفيوم أهالي مركز طامية يمنعون "الإخوان" من المرور بمسيرتهم في شوارع الفيوم

كتب : ميشيل عبدالله الأربعاء 21-08-2013 05:18

تمكن بعض كبار العائلات والأهالي بمركز طامية، من منع مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، كان مقررا أن تخرج من مسجد النور المحمدي، حيث تجمع الأهالي بالشوم والعصى للحيلولة دون أن تجوب عناصر الجماعة شوارع مدينة طامية، وحذروهم من ذلك، فيما فرصت اللجان الشعبية جسرا بشريا أمام كنيسة مارجرجس بمدينة طامية لحمايتها من محاولة الاعتداء عليها من قبل عناصر الإخوان.

وقد اضطر المشاركون في التظاهرة – حسب شهود عيان - إلى تغيير خط سيرهم وعدم توجههم إلى كنيسة مارجرجس، التي هددوها من قبل بالاعتداء عليها وحرقها.

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