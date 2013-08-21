رواد "فيس بوك" يسخرون من صفوت حجازي: على ليبيا رايحين.. بدوجلاس وصابغين

كتب : عمرو عز الدين منذ 20 دقيقة

ما إن انتشرت صور القيادي الإسلامي صفوت حجازي بعد القبض عليه، وقد أزال لحيته واكتفى بـ"دوجلاس" مصبوغة، حتى سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبر "هاشتاج" أطلقوا عليه "صفوت دوجلاس".

وجاءت التعليقات الساخرة تقارن بين تصريحاته السابقة ووضعه الحالي، حيث قال محمد العربي: "اللى هيرش مرسى بالميّة هنرشه بالصبغة"، في إشارة لتهديد حجازي أثناء تواجده في اعتصام رابعة العدوية، بينما كتب عمرو عبدالمعين: "أهل الحق ولا بيستخبى في نقاب ولا بيحلق دقنه ويعمل دوجلاس عشان يعرف يهرب، أهل الحق بيواجهوا، أهل الحق لما اتقدمت فيهم بلاغات راحوا سلموا نفسهم للنيابة ولا جريوا ولا استخبوا زي النعام".

وفي تدوينة أخرى كتب أنس الشربيني: "على ليبيا رايحين.. بدوجلاس وصابغين"، في حين أشار عمرو نوار إلى هروب الرؤوس الكبيرة تاركين البسطاء يواجهون الموت في تدوينة قال فيها: "علشان لما نقول إنهم فستك. وقعد يقولك لو وزير الداخلية راجل ييجي، وبصدورنا العارية، ويسخن الغلابة، والغلابة تموت وتتمرمط في الشوارع وهو يهرب على بره ويستخبى هو وبقية رؤوس الحية".