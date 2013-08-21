الاحتفال بمرور عام على أول مركز مصرى لعلاج التوحد فى الشرق الأوسط

ينظم المركز السويدى التخصصى لذوى الاحتياجات الخاصة، احتفالية بمناسبة مرور عام كامل على افتتاحه، وذلك يوم 1 سبتمبر، يعرض ما تم إنجازه خلال العام من نجاحات مع معظم حالات الأطفال التى التحقت فى المركز.

استطاع المركز الذى يعد الأول من نوعه لعلاج الأطفال المصابين بمرض التوحد والإعاقات المختلفة فى مصر والدول العربية، بالاعتماد على منهج حديث أثبت نجاحه مع تلك الحالات.

وقد قام المركز بإحراز نجاحات فى عدة أمور للنهوض بالمجتمع من هذه الناحية حيث أقيمت ندوات للمدارس لنشر الوعى الثقافى بهذا المجال، وقدمت ندوات لأهالى الأطفال سواء فى مجال الاحتياجات الخاصة أو لكل الأطفال، ومن أهم ما تم من إنجازات هذا العام هو عمل أكثر من 100 جلسة تقييم لأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم عمل علاج تعديل سلوك وتخاطب كثيف لعدد 30 طفل بمختلف الخلفيات والإعاقات، وقد تم بالفعل قبول 5 أطفال بالمدارس والحضانات العادية ومن بين الأطفال الذين سجلوا بالمركز 15 منهم كانوا فى البداية لا يتكلمون، 8 من الأطفال أصبحوا يتواصلون باستخدام الجمل والكلمات، وقد تم أيضا التعاون مع معهد للتغذية الخاصة لتعاون المشترك على إتمام عملية العلاج، ومن أهم الإنجازات التى تمت أيضا هى تعليم الأهالى على كيفية التعامل مع أطفالهم مما ساعد بعض الأهالى على استكمال العلاج بالمنزل.

كما سيتم عرض كل ما هو جديد فى علاج التوحد وعرض الخطط الجديدة للمركز خلال العام المقبل سواء عن طريق استخدام أساليب جديدة لعلاج التوحد، أو من خلال دمج الأطفال بالمدارس، وسوف يتم أيضا إنشاء جمعية خيرية لمساعدة أسر الأطفال غير القادرين على تكاليف العلاج، وسوف يقوم بها المركز أيضا بعمل تعاون مشترك مع الجامعات لتبادل المعلومات المختلفة فى هذا المجال، وسوف يتم أيضا تدريب وتدعيم الأهالى ومدرسى الدعم بالمدارس بإعطائهم النصائح اللازمة للمساعدة.

ومن الجدير بالذكر، أن المركز يضع ضمن خططه المستقبلية ليس فقط التركيز على ذوى التوحد، بل سيسعى ليمتد نشاطه إلى المجالات المختلفة للاضطراب لدى الأطفال.