انتشار مرض شلل الأطفال فى الصومال

تشهد الصومال انتشارا لمرض شلل الأطفال الذى يعد مرضا معديا، كما تعد من الدول الأكثر تضررا بهذا المرض على مستوى العالم.

وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الثلاثاء أن السلطات الصحية فى الصومال رصدت إصابة 105 حالات بين الأطفال بهذا المرض، وذلك منذ منتصف شهر أغسطس الجارى.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن الحكومة الصومالية قد قضت على هذا الفيروس منذ العام 2007.

وقال المتحدث الرسمى باسم منظمة الصحة العالمية بجنيف طارق جاساريفيتش إن الوضع يعد حرجا جراء شدة صعوبة الوصول إلى بعض المناطق فى الصومال مما تسبب فى عجزها عن تطعيم نحو 600 ألف طفل، مضيفا أن وباء شلل الأطفال انتشر فى مطلع شهر مايو الماضى، وتم إطلاق خمس حملات تطعيم منذ ظهور الوباء والذى استهدفت 4 ملايين طفل.

وأضاف الراديو أن السلطات الصومالية أطلقت حملة تطعيمات جديدة أمس الاثنين، والتى ستستمر ثلاثة أيام لتستهدف 3 ملايين طفل.

يذكر أن شلل الأطفال يعد أحد الأمراض الفيروسية المعدية وتتراوح شدته من عدوى بسيطة إلى مرض يصحبه شلل رخوى فى الأطراف، خصوصا الأطراف السفلية من الجسم.

ويدخل الفيروس إلى الجسم عن طريق الأنف أو الفم كذلك ينتشر المرض عن طريق فضلات الإنسان، وفى حالات قليلة ونادرة يمكن أن ينتقل عن طريق الألبان والأطعمة الملوثة بفضلات الإنسان أيضا، كما يتسبب فى ضيق التنفس.