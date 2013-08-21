بدء العمل بمكتب التحويل المركزى بجامعة دمياط

أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط عن بدء العمل بمكتب التحويلات المركزى (للطلاب القدامى) بدمياط الجديدة، وذلك فى الفترة من 13 أغسطس وحتى 12 سبتمبر 2013.

كما أعلنت الجامعة عن طرح إنشاءات الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمدرجين الرئيسيين للمرحلتين الأولى والثانية بحرم جامعة دمياط، حيث تمت الترسية على شركة المقاولون العرب وجارى التنفيذ.

كما يجرى طرح أعمال جديدة للإنشاءات خلال العام المالى 2013/2014 والمتمثلة فى أعمال التشطيبات للمرحلة الأولى وأعمال البنية التحتية لمشروع المدرجات.