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شهود عيان: انهيار أرضي بالقرب من سور المسجد الأقصى

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شهود عيان: انهيار أرضي بالقرب من سور المسجد الأقصى شهود عيان: انهيار أرضي بالقرب من سور المسجد الأقصى
وقع انهيار أرضي بالقرب من سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية قرب باب السلسلة، حسب شاهد عيان. وقال جمعة عسيلة، الذي يسكن بمنطقة قريبة من سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية، إنه للمرة الثانية في غضون 5 سنوات يحدث انهيار أرضي في منطقة الجهة الغربية للمسجد. وأضاف: «وقع الانهيار، مساء الثلاثاء، محدثًا حفرة عميقة ما يشكل كارثة وخطر علينا وعلى المسجد الأقصى». وتابع: «نسكن بالقرب من باب المطهرة المؤدي للمسجد الأقصى، ويسكن في الحي الذي فيه الانهيار قرابة 200 شخص بينهم أطفال ونساء ما يشكل خطرًا علينا أيضًا». وأشار إلى أنه في عام ٢٠٠٨ حدث انهيار مشابه وقامت السلطات الإسرائيلية بتغريمه وقتها وأجبرته شخصيًّا على إغلاق الحفرة لأنه قام بالتبليغ عن الانهيار».

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