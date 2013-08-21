مصير مرضى الفشل بالأحمر معلق في تعيين مختص

عبدالله الدوسري (الأفلاج)

ناشد مرضى الفشل الكلوي بمدينة الأحمر 65 كم غربي الأفلاج والقرى التابعة له وزير الصحة بتوفير مختص للعمل على جهاز الغسيل الكلوي بمركز صحي الأحمر والذي تم تركيبه على حساب فاعل خير قبل خمسة أشهر في مركز صحي الأحمر، حيث إن هذا الجهاز بعد تشغيله سيخدم الأحمر والقرى التابعة له وسيخفف الضغط على وحدة الغسيل بمستشفى الأفلاج العام.وأعربوا عن أملهم بسرعة توجيه مختص لخدمة هؤلاء المرضى من عناء السفر لمستشفى الأفلاج العام.وأوضح بريكان سلطان الدوسري والدتي تعاني من الفشل الكلوي وأقرب مستشفى نراجعه لإجراء عملية الغسيل الكلوي مستشفى الأفلاج العام ويبعد عن مسكننا 130 كم ذهابا وعودة والذي تحتاج والدتي إلى ثلاثة أيام أسبوعيا للغسيل مما يكلفها مع ألم الغسيل معاناة الطريق، وفي شهر رمضان الماضي كان الغسيل في الفترة المسائية مما يعرضنا والمرضى لمخاطر الطريق ليلا والمتمثلة بالجمال السائبة على الطريق والتي كانت سببا في موت وإصابة الكثير من المواطنين.وأضاف إن فاعل خير تكفل بتجهيز وتركيب وحدة كلى متكاملة في مركز صحي الأحمر رغبة منه في خدمة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي وقد سعى في تجهيز وحدة غسيل الكلى كل من رئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان وقاضي محكمة الأحمر الشيخ عبدالعزيز السلامة.وذكر بريكان الدوسري أن الشركة التي قامت بتجهيز وحدة الكلى تكفلت بتدريب الطاقم الصحي ليعمل على الجهاز بالإضافة إلى توفير المحاليل والمستهلكات الطبية لمدة سنة كاملة، وقد مضى على تركيب الوحدة في مركز صحي الأحمر خمسة أشهر مما يعرض الأجهزة للتلف، ونحن في مدينة الأحمر نناشد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بالوقوف مع مرضى الفشل الكلوي بتوفير مختص ليعمل على جهاز غسيل الكلى مما يريح هؤلاء المرضى من عناء الذهاب لمستشفى الأفلاج العام.وأوضح أحمد راشد الدوسري من أهالي الأحمر والدي عمره 55 سنة كفيف البصر ويعاني من الفشل الكلوي ونراجع به مستشفى الأفلاج العام ثلاث مرات أسبوعيا لإجراء عملية الغسيل والذي يبعد عنا 130 كم ذهابا وعودة وقد فرحنا كثيرا بعد علمنا بتركيب وحدة غسيل كلى بمركز صحي الأحمر على حساب فاعل خير ولكننا صدمنا بعدم وجود مختص يعمل على هذا الجهاز، ونأمل في أن يبادر وزير الصحة في اعتماد توجيه مختص ليعمل على جهاز غسيل الكلى حتى تكتمل فرحتنا.وأشار منصور الدوسري من هجرة مريصيص 110 كم غرب الأفلاج إلى أن شقيقتي تعاني من مرض الفشل الكلوي مما يضطرني الذهاب بها مسافة 220 كم ذهابا وعودة ثلاث مرات أسبوعيا لإجراء عملية الغسيل الكلوي بمستشفى الأفلاج العام فنأمل الالتفات لنا بعين حانية وإنهاء معاناتنا من تكبد هذه المسافات الطويلة ثلاث مرات باعتماد توجيه مختص للعمل على جهاز وحدة غسيل الكلى، معربا عن شكره لفاعل الخير على تبرعه بهذا الجهاز لمركز صحي الأحمر وأن يجعله في ميزان حسناته.من جانبه أوضح لـ «عكاظ» مدير مركز صحي الأحمر مبارك ظفر العلي أن المركز الصحي يخدم مدينة الأحمر وعددا من القرى والهجر منها الجويفا ومريصيص والهوة والطوال والهمجة والجفير ويقع هذا المركز على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة ويخدم كثافة سكانية عالية وجهاز غسيل الكلى تبرع به أحد فاعلي الخير وتم تركيبه من قبل الشركة بالمركز ويوجد مع الجهاز جميع محاليله الخاصة به لمدة سنة وفاعل الخير مستعد لتحمل جميع ما يلحق بالجهاز من أعطال وغيره، جعله الله في ميزان حسناته.وأشار إلى أنه يوجد 15مريض غسيل كلوي سوف يخدمهم الجهاز بعد تشغيله ويقتصر على المرضى عناء السفر لمستشفى الأفلاج العام مسافة 130 ذهابا وعودة لذا نناشد وزير الصحة بضرورة توجيه مختص للعمل على الجهاز.