تعييين 89 خريجا على وظائف أكاديمية بجامعة المجمعة

عوض الشتيلي (المجمعة)
اعتمد مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن تعيين 89 مواطنا على وظائف أكاديمية من بينهم (53) معيدا ومعيدة و(36) محاضرا ومحاضرة.وذكر بأن هذه التعيينات تأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في أولويات التعيين لأبناء الوطن، وتوفير الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تخصصاتهم، واحتياج الجامعات من الكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي الجامعات السعودية، مع الاستفادة القصوى من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما تظهر هذه التعيينات بوضوح ما تلقاه جامعة المجمعة خصوصا من دعم كبير مكنها من أداء رسالتها التعليمة، والدور المناط بها على الوجه الأكمل، مع تحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات التي تفخر بها، مثمنا في الوقت نفسه دعم وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ونائبه للجامعة.وهنأ من تم تعيينهم بالجامعة وأوصاهم بتقوى الله عز وجل والإخلاص في العمل، موضحا أن الجامعة بحمد الله استطاعت أن تتجاوز صعوبات التأسيس ومعوقات البداية، وتنطلق في تحقيق النجاحات على جميع المستويات بفضل الله ثم بحسن اختيار القيادات، والالتزام بقيم الجامعة من خلال الأداء بروح الفريق الواحد، والإخلاص والعطاء والتفاني في العمل، وتحمل المسؤولية بكل أمانة، والشفافية والوضوح في التعامل، وتأدية الواجبات والمهام الوظيفية بكل جد واجتهاد، مع وجوب حسن التعامل مع الآخرين والزملاء، واحترام العادات والتقاليد، والتقيد بالدوام الرسمي، والشعور بروح الانتماء للجامعة التي هي جزء من هذا الوطن الغالي الذي يستحق الكثير من التضحية، وتقدير ما نحن فيه من نعمة كبيرة ورخاء واستقرار تستحق الحمد والشكر.كما قدم عميد شؤونِ أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد بن عبدالله الجبرين شكره وتقديره لمدير الجامعة على متابعته وتوجيهاته وحرصه على تطبيق معايير التعيين بكل دقة، ومتابعة الإجراءات حتى اكتمالها، وقد أهاب بالمعينين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم سرعة مراجعة العمادة تمهيدا لإنهاء إجراءاتهم ومباشرتهم قبل بداية العام الجامعي الجديد.