زيارة علمية لمميزي الحاسب بجامعة الإمام لـ «إلينوي» الأمريكية

أحمد الحذيفي (الرياض)

نظمت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية زيارة علمية لمجموعة من طلابها المتميزين إلى جامعة إلينوي الأمريكية وذلك ضمن برنامج الزيارات العلمية الدولية الذي تنفذه الكلية سنويا للاستفادة من خبرات الجامعات الأمريكية والعالمية والاطلاع على آخر المستجدات في مجال علوم الحاسب والمعلومات.وأوضح عميد الكلية الدكتور عيسى بن عبدالله العيسى أن جامعة إلينوي أعدت برنامجا علميا في التقنيات المتقدمة في تقنية المعلومات، اشتمل على محاضرات حول الربوت والشبكات الحساسة وتقنية النانو وتطبيقاتها وتعدين البيانات وأمن الوسائط المتعددة، كما تضمن البرنامج زيارات لبعض مراكز الأبحاث مثل مركز الإبداع التابع للجامعة وزيارة معامل تصنيع النانو وتركيب مكوناته وزيارة معمل أبحاث الربوت، كما قام الوفد بزيارة متحف العلوم بشيكاغو، إضافة إلى حضور بعض المحاضرات المنهجية التي تقدمها الجامعة لطلابها للاطلاع على تجارب وطرق التدريس المختلفة التي تنتهجها الجامعات الأمريكية من محاضرات نظرية ومعامل تطبيقية.وقدم الدكتور العيسى الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الزيارة وعلى رأسهم وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ومدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اللذان كان لدعمهما وتوجيهاتهما دور بارز في تنفيذ الزيارة وإنجاحها وتحقيق أهدفها.