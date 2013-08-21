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تكليف وتجديد لمديرات ومساعدات بالإدارات بتعليم بالرياض

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تكليف وتجديد لمديرات ومساعدات بالإدارات بتعليم بالرياض تكليف وتجديد لمديرات ومساعدات بالإدارات بتعليم بالرياض

 عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

أصدر المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند عددا من القرارات بتكليف عدد من المسؤولات في الإدارة بعدد من المناصب في الإدارة.وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات جواهر بنت صالح الشثري أن التكليفات شملت ابتهال بن سليمان السحيباني مديرة لإدارة التدريب التربوي، هياء بنت عثمان بن عبدالعزيز أبانمي مساعدة لمديرة التعليم الأهلي والأجنبي.وتم التجديد لعدد من مديرات الإدارات وهن ميسون بن محمد بن إبراهيم السويلم مديرة لنشاط الطالبات، ومنيرة بنت عبدالله بن محمد اليوسف مديرة لتعليم الكبار للبنات، ومريم بن عبدالرحمن بن سلمان الجوفي مديرة للتوعية الإسلامية للبنات، وهيا بنت سعد بن محمد الناصر مديرة للتوجيه والإرشاد للبنات، وهدى بنت راشد بن محمد الصويغ مديرة للاختبارات والقبول للبنات، والجوهرة بنت محمد بن عبدالله العريفي مديرة للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات.وأعربت مديرات الإدارات والمساعدات عن شكرهن للمدير العام الدكتور إبراهيم المسند على ثقته الغالية والكريمة في تكليفهن أو التجديد لهن بهذا المناصب، سائلات الله تعالى أن يوفقهن على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهن وأن يقمن بها على الوجه المطلوب، مؤكدات أن هذه المناصب تعد تكليفا في المقام الأول قبل أن تكون تشريفا وتقديرا لهن.وأضافت الشثري أن هؤلاء المسؤولات من الكفاءات التربوية المتميزة وقد تدرجن في العمل التربوي والتعليمي كمعلمات ثم مشرفات ثم مديرات للإدارات بالإدارة. وقدمن خلال مسيرتهن التعليمية والتربوية العديد من الأعمال الإبداعية المميزة.

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