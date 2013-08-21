بوادر مرض «سعار» في إبل العمود والزراعة تعد بتعيين بيطري قريباً

رئيس الثروة الحيوانية ناصحا تخلصوا من المصابة فورا

محمد المويلحي (ضباء)

قلق واسع يسود أوساط مربيي ورعاة الأبل في بلدة العمود وبعض القرى المجاورة بعد انتشار حالات سعار وسط قطعانهم وقالوا إن المرض لا يمهل الإبل المصابة غير أيام معدودة لتكون مصيرها النفوق.. وجالت «عكاظ» على المواقع في قرية العمود واستمعت إلى محمد عفنان عايد الحويطي الذي تحدث عما أسماه «المعاناة»، مشيرا إلى أن 50 من إبله لم تصب بمرض منذ سنوات على خلاف الحالة الآن حيث انتشر المرض في أحد القطعان، مشيرا إلى أن بداية المرض ينشأ بفيروس بين الجلد واللحم على حد قوله، موضحا أن الحل والعلاج هو التخلص من الإبل المصابة فورا حتى لا تنتقل العدوى إلى غيرها، وأضاف أنه استنجد بفرع الزراعة في محافظة ضباء الذين أكدوا له أن لا علاج لديهم وليس هناك طبيب بيطري مختص، ويؤكد الحويطي بأنه على ضوء ذلك خاطب وزارة الزراعة بالرياض وعلى ضوئها تم إرسال لجنة من منطقة تبوك للإبل المصابة فحضرت اللجنة وألقت نظرة على الإبل المصابة ولم تأخذ عينات.من جهته، ذكر مناور حماد الحويطي أنه يقوم بصورة راتبة بمراجعة فرع الزراعة بضباء للبحث عن علاج لأمراض تصيب بعض المواشي وللأسف لا يجد جوابا شافيا سوى «عليك التوجه فورا للصيدلايات البيطرية الأهلية».إلى ذلك، انتقد المواطن فرج عواد الحويطي فرع وزارة الزراعة بضباء لعدم تقديم أي خدمات تذكر للمواطنين منذ سنوات من ناحية الكشف على المواشي أو توجيه أي عمل إرشادي لوقاية المواشي، ويضيف بأنه سبق وأن راجع فرع ضباء لطلب أدوية بيطرية منذ شهرين وفوجئ بالمسؤول يطلب منه انتظار الدور لأن كل الأدوية في الفرع منتهية الصلاحية. في المقابل، أوضح لـ«عكاظ» مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة تبوك المهندس فايز مفرح العنزي أنه سيتم تعيين طبيب بيطري يخدم الثروة الحيوانية بضباء في القريب العاجل وسوف يكون عمله ملازما للفني البيطري الذي يعمل في المحافظة. وعن وضع مرض الغلاة، ذكر رئيس الثروة الحيوانية بفرع الزراعة بتبوك سعد بن سليمان البلوي بأن هناك دورات تنشيطية كل ثلاثة أشهر لجميع مربي المواشي للتدرب حول حلول جذرية لأي مرض قد يتعلق بأي نوع من الماشية. وعن جزئية المرض المتعلق بغلاة الإبل «السعار» يفيد البلوي بأنه لا بد من تحصين الإبل قبل إصابتها بالمرض وفي حالة توغل المرض فلا ينفع معها أي دواء، وبذلك تترك لتنفق أو تعدم في الحال حتى لا تكون مصدرا لانتشار المرض في بقية القطيع، مختتما تصريحه بأن فرع الزراعة بمنطقة تبوك يقوم بتأمين الأدوية البيطرية لجميع أفرع المحافظات حال وصولها للفرع الرئيس.