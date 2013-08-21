كيف تتعرف على الشخص الفضولى؟ وما الطريقة المناسبة للتعامل معه؟

كثيرا ما نقابل أشخاصا فضوليين، يرغبون فى أن يعرفوا كل شىء تقوم به وكل ما يدور فى حياتك من أحداث، هؤلاء يتسببون فى حدوث بعض الضيق إليك بسبب رغبتهم والإلحاح الدائم لهم، على التدخل فى شئونك الخاصة، البعض من أطباء الطب النفسى يفسرون هذا بأنه مرض لذلك يقدم لنا دكتور محمد مصطفى استشارى الطب النفسى، عددا من النصائح التى من خلالها تستطيع التعامل مع هذه التوعية من الأشخاص، فى البداية يمكنك معرفة الشخص الذى تتعامل معه إذا كان شخصا فضوليا أو لا فإذا شرع فى الحديث عن أشياء خاصة جدا وهو علاقتك به لا تسمح له ذلك، حاولى أن تهربى قدر الإمكان وبذكاء دون أن تتسببى له فى أى إحراج.

يستكمل دكتور محمد مصطفى أنه أثناء حديث هذا الشخص معك عليك أن تخفى من على وجهك كل ردود الفعل فلا تبقى ابتسامة أو حتى ضيق اجعل وجهك عادى دون أن يظهر عليه أى علامات لأى شىء، وركز فى حديثه أكثر هذا سيجعله يحتار وربما يرتبك وهو من سيغير مجرى الحديث ويكف عن أسئلته المتطفلة.