الدكتورة هبة عيسوى تقدم نصائح للتغلب على الأرق وصعوبة النوم

الأرق أو صعوبة الدخول فى النوم، هو حالة ذهنية تشعر الشخص بالضيق والانزعاج، والمعلومات الأساسية بخصوص النوم تشير إلى أنه لا يوجد مقدار محدد لما ينبغى أن ينامه الإنسان.

وقد دلت الدراسات على أن الإنسان قد يكتفى بأربع ساعات من النوم كل ليلة، إذا اقتضى الأمر فى الأحوال الطارئة وهناك من ينام أكثر من ذلك، لذلك لا داعى للقلق فالنوم لا مفر منه.

وتقدم الدكتورة هبة عيسوى أستاذ أمراض الطب النفسى بجامعة عين شمس نصائح لمكافحة الأرق والتغلب على صعوبة الدخول فى النوم وهى:

> 1 ـ عدم تناول أى مشروب كالشاى أو القهوة قبل النوم مباشرة.

> 2 ـ الامتناع عن قراءة قصة مثيرة، أو مشاهدة فيلم رعب، أو الاستماع إلى أخبار مزعجة قبل النوم لأن ذلك يعاكس الاسترخاء ويساعد على تهيج الدماغ.

> 3 ـ الاسترخاء الكامل فى السرير وترك العضلات دون أى توتر.

> 4- ترك التفكير فى حل مشكلات تمر بالحياة اليومية لأن ذلك يساعد على تنبيه الدماغ ولا تدع فرصة للاسترخاء

> 5- لا تذهب إلى الفراش إلا إذا كنت متعباً.

> 6- إذا عجزت عن النوم بعد حوالى 20 دقيقة، فيجب ترك الفراش والاستغراق فى القراءة، أو مشاهدة التليفزيون، المهم حمل الهموم خارج غرفة النوم.

> 7- حين تكون مستعدا للنوم وشعرت بالميل للنعاس فادخل إلى سريرك وإذا شعرت بالأرق مرة أخرى أترك فراشك وتحل بالصبر إلى أن تنام.

> 8- ابذل نشاطاً جسمانياً، إن أمكن فى الليلة التالية لإصابتك بالأرق.

> 9- اضبط المنبه كل صبا، واستيقظ عندما يدق جرس الساعة كالعادة مهما تكن درجة تعبك حتى تضبط الساعة البيولوجية للدماغ.

وأخيرا قد يكون أهم شىء هو أن يتذكر الإنسان عندما يستعصى عليه النوم، ألا يقلق لأن الإنسان لا يموت من الأرق، ولا وجود للإنسان الذى يظل مسهداً إلى الأبد.