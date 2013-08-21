أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الدكتورة هبة عيسوى تقدم نصائح للتغلب على الأرق وصعوبة النوم

Google+ Print
الدكتورة هبة عيسوى تقدم نصائح للتغلب على الأرق وصعوبة النوم الدكتورة هبة عيسوى تقدم نصائح للتغلب على الأرق وصعوبة النوم

الأرق أو صعوبة الدخول فى النوم، هو حالة ذهنية تشعر الشخص بالضيق والانزعاج، والمعلومات الأساسية بخصوص النوم تشير إلى أنه لا يوجد مقدار محدد لما ينبغى أن ينامه الإنسان.

وقد دلت الدراسات على أن الإنسان قد يكتفى بأربع ساعات من النوم كل ليلة، إذا اقتضى الأمر فى الأحوال الطارئة وهناك من ينام أكثر من ذلك، لذلك لا داعى للقلق فالنوم لا مفر منه.

وتقدم الدكتورة هبة عيسوى أستاذ أمراض الطب النفسى بجامعة عين شمس نصائح لمكافحة الأرق والتغلب على صعوبة الدخول فى النوم وهى:
> 1 ـ عدم تناول أى مشروب كالشاى أو القهوة قبل النوم مباشرة.
> 2 ـ الامتناع عن قراءة قصة مثيرة، أو مشاهدة فيلم رعب، أو الاستماع إلى أخبار مزعجة قبل النوم لأن ذلك يعاكس الاسترخاء ويساعد على تهيج الدماغ.
> 3 ـ الاسترخاء الكامل فى السرير وترك العضلات دون أى توتر.
> 4- ترك التفكير فى حل مشكلات تمر بالحياة اليومية لأن ذلك يساعد على تنبيه الدماغ ولا تدع فرصة للاسترخاء
> 5- لا تذهب إلى الفراش إلا إذا كنت متعباً.
> 6- إذا عجزت عن النوم بعد حوالى 20 دقيقة، فيجب ترك الفراش والاستغراق فى القراءة، أو مشاهدة التليفزيون، المهم حمل الهموم خارج غرفة النوم.
> 7- حين تكون مستعدا للنوم وشعرت بالميل للنعاس فادخل إلى سريرك وإذا شعرت بالأرق مرة أخرى أترك فراشك وتحل بالصبر إلى أن تنام.
> 8- ابذل نشاطاً جسمانياً، إن أمكن فى الليلة التالية لإصابتك بالأرق.
> 9- اضبط المنبه كل صبا، واستيقظ عندما يدق جرس الساعة كالعادة مهما تكن درجة تعبك حتى تضبط الساعة البيولوجية للدماغ.

وأخيرا قد يكون أهم شىء هو أن يتذكر الإنسان عندما يستعصى عليه النوم، ألا يقلق لأن الإنسان لا يموت من الأرق، ولا وجود للإنسان الذى يظل مسهداً إلى الأبد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365