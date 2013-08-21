4.2 مليون دولار للمجتمعات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية

أعلنت مساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للديمقراطية والنزاع والمساعدات الإنسانية، نانسى ليندبورج، يوم الثلاثاء، فى العاصمة الأردنية عمان، أن الولايات المتحدة ستقدم مبلغ 4.2 مليون دولار كمساعدات غذائية للمجتمعات التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى فى الأردن.

وقالت ليدنبورج- فى بيان للسفارة الأمريكية بعمان اليوم- "إن هذا التمويل سيوفر الدعم للمرحلة الجديدة من برنامج الغذاء العالمى لمساعدة 160 ألف من الأردنيين بالمساعدات الغذائية والنقدية، وهى جزء من جهود أوسع نطاقا للبرنامج للمساعدة فى التصدى للتحديات التى يواجهها الشعب الأردنى الذى يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين من الصراع السورى"، مشيدة بسخاء الشعب الأردنى وحكومته لتوفير الملجأ والمساعدة إلى الفارين من العنف داخل سوريا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة هى أكبر دولة مانحة للمساعدات الغذائية من خلال برنامج الغذاء العالمى وغيرها من المنظمات الإنسانية إلى الأزمة السورية، وأن البرامج الممولة من الولايات المتحدة تساعد حاليا أكثر من 3 ملايين شخص فى جميع أنحاء سوريا وأكثر من مليون لاجىء سورى فى الدول المجاورة مع ما يقرب من 550 ألف لاجىء مسجل وغير مسجل فى الأردن وحدها، الذين يستفيدون من المعونة الغذائية، وأنها قدمت حتى الآن أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الأزمة السورية، منها حوالى 160 مليون دولار موجهة إلى الشركاء فى المجال الإنسانى بالأردن.