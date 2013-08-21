شهود عيان: انهيار أرضى بالقرب من سور المسجد الأقصى

وقع انهيار أرضى بالقرب من سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية قرب باب السلسلة، بحسب شاهد عيان.

وقال جمعة عسيلة، الذى يسكن بمنطقة قريبة من سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية، إنه للمرة الثانية فى غضون 5 سنوات يحدث انهيار أرضى فى منطقة الجهة الغربية للمسجد، وأضاف عسيلة: "وقع الانهيار، مساء أمس الثلاثاء، محدثًا حفرة عميقة ما يشكل كارثة وخطرا علينا وعلى المسجد الأقصى".

وتابع: "نسكن بالقرب من باب المطهرة المؤدى للمسجد الأقصى، ويسكن فى الحى الذى فيه الانهيار قرابة مئتى شخص بينهم أطفال ونساء ما يشكل خطرًا علينا أيضًا".

وأشار إلى أنه فى عام ٢٠٠٨ حدث انهيار مشابه وقامت السلطات الإسرائيلية بتغريمى وقتها وأجبرتنى شخصيًّا على إغلاق الحفرة؛ لأننى قمت بالتبليغ عن الانهيار"، ولم يصدر تعقيب رسمى حول الانهيار.

وتتهم منظمة الأقصى للوقف والتراث إسرائيل بالعمل منذ سنوات بالسعى إلى تغيير معالم المسجد عبر سرقة المعالم التاريخية فى محيط الأقصى، وبناء معابد فى محيطه، فضلا عن الحفريات فى أسفله عبر عشرات الأنفاق بدعوى التنقيب على الآثار.