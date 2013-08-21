ضبط مسجلين خطر بحوزتهم متعلقات بعض الكنائس فى المنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته بعض مهمات السكك الحديدية، كما تم ضبط 4 مسجلين خطر وبحوزتهم متعلقات بعض الكنائس فى أحداث الشغب والفوضى التى قام بها أنصار الإخوان.

تلقى اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا بضبط أحمد محمد زكى (24 سنة ـ عاطل) مسجل خطر سبق اتهامه فى 13 قضية يقيم بمدينة المنيا وبحوزته قضبان وفلنكات ومهمات خاصة بالسكك الحديدية وتحرر المحضر 64 أدارى قسم شرطة المنيا.

كما تمكنت مباحث قسم المنيا برئاسة الرائد عمرو حسن رئيس المباحث من ضبط كل من أحمد عوض خلف (25 سنة ـ عاطل) مسجل خطر ومحمد عامر زكى سعداوى (30 سنة ـ عاطل) مسجل خطر ومحمود مجدى قرنى (25 سنة) له كارت معلومات جنائية ومحمد شعبان حافظ (25 سنة ـ عاطل) أثناء تواجدهم بمنزل الأول وبحوزتهم عدد من شاشات ال سى دى وأجهزة كمبيوتر ولاب توب ومراوح سقف وتكييفات وسماعات وإسطوانات بوتاجاز.

كشفت التحريات قيامهم بالتعاون مع العناصر الإجرامية بسرقة الكنائس والمحال التجارية الخاصة بالأقباط فى أحداث التخريب التى قام بها أنصار الإخوان بعد فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

وتبين من الفحص أن المسروقات خاصة بكنيسة الأنبا موسى وجمعية الشبان المسيحية بمدينة المنيا وتم استدعاء مسئولى الكنيسه والجمعية وتعرفوا على المسروقات وتحرر محضر رقم (65) أحوال قسم شرطة المنيا ملحقاً بالمحضر رقم (7294) إدارى قسم شرطة المنيا.