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«تعايش» عرض لفنون القصيم بمهرجان مسرح الشباب

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«تعايش» عرض لفنون القصيم بمهرجان مسرح الشباب «تعايش» عرض لفنون القصيم بمهرجان مسرح الشباب

 فيصل الحارثي (الطائف)

عرضت فرقة الفنون المسرحية بثقافة وفنون القصيم، البارحة، على مسرح النشاط الطلابي بالطائف مسرحية (تعايش)، ضمن مهرجان الطائف لمسرح الشباب في نسخته الثانية بتنظيم من ثقافة وفنون الطائف.وتحكي المسرحية التي ألفها عبدالله الحمد وأخرجها محمد العتيبي الصراعات والانقسامات الشخصية لرأيين مختلفين لدى شخص واحد، بأداء شهد الإشادة من الحضور للممثلين محمد الخميس وفهد الحيسوني، بأسلوب مسرحي عرف بالديودراما.من جهته، أبان الممثل محمد المنصور أن الهدف من تنظيم هذه المسرحيات هو التعرف على قدرات الشباب المسرحية، مؤكدا التطور الملحوظ في قدراتهم.وأشار الممثل محمد آل مبارك إلى أن العروض المسرحية المقدمة تكشف عن نقلة نوعية في الحركة الفنية ذات العلاقة بالمسرح في المملكة، لا سيما اعتمادها على الشباب الممثلين الذين يقدمون عملا فنيا جيدا على خشبة المسرح.يذكر أنه سيشهد اليوم عرض مسرحيتين ضمن فعاليات المهرجان، تحمل الأولى عنوان (زازات) لفرقة الفنون المسرحية بفرع الجمعية العربية للثقافة والفنون بجازان، على مسرح النشاط الطلابي، فيما يعرض فرع الطائف بقاعة فهد ردة الحارثي للفنون بفرع الجمعية بالطائف مسرحية (الجثة صفر)، وجميع العروض منقولة على الهواء مباشرة عبر الرابط www.msrhkaef.com.

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