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سفلتة شوارع رنية على طاولة الأمانة

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سفلتة شوارع رنية على طاولة الأمانة سفلتة شوارع رنية على طاولة الأمانة

 فايز السبيعي (رنية)

وضع سكان محافظة رنية احتياجاتهم في سلة الأمانة، مؤكدين أن مطالبهم من الخدمات أصبحت مزمنة، خاصة الشوارع المتهالكة وإعادة سفلتتها ومعالجة مشروع تصريف السيول، مطالبين المجلس البلدي بوضع حلول عاجلة مع البلدية لحل هذه المشكلة.وانتقد خالد السبيعي بلدية المحافظة والتي تتفرج وفقا لقوله على مستنقعات المياه دون أن تمتد يدها لشفطها وتخليص الأهالي من الأضرار التي يمكن أن تنتج عنها. وأضاف بقوله «الطرقات المحيطة بمنازلنا تكسوها مياه المجاري الأسفلتية ما ساهم في تقصير العمر الافتراضي لسياراتنا والتي أصبحت صديقة للورش بصفة مستمرة».من جانبه، أفاد هاضل السبيعي أن التشققات المتواجدة في طريق الأمير متعب وسط المحافظة تسبب في تلفيات في المركبات ما ينتج عن تكبدنا خسائر مالية فادحة. في المقابل أوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية رنية راجح البقمي أن طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز الواقع وسط المحافظة يوجد به خلل بسبب الشركة المنفذة ولن تتسلمه البلدية حتى يتم إصلاحه، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء الشركة للوقوف على ذلك.

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