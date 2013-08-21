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«مدني» ميسان يعثر على متوفى في العقد السادس

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«مدني» ميسان يعثر على متوفى في العقد السادس «مدني» ميسان يعثر على متوفى في العقد السادس

 ردة الحارثي (ميسان)

عثرت فرق الدفاع المدني في محافظة ميسان، صباح أمس، على مفقود متوفى في جبال الحدب بالمحافظة، وذلك بعد سقوطه من أعلى الجبال.وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني في ميسان المقدم سعد القحطاني، أن الإدارة تلقت بلاغا عن مفقود في العقد السادس من العمر، فباشرت فرق الدفاع المدني البلاغ حتى تم العثور عليه متوفى في الجبال.وكان المتوفى خرج من منزله الكائن في إحدى قرى ميسان بهدف القنص، لكنه تأخر عن العودة للمنزل، ما حدا بأسرته البحث عنه وإبلاغ الجهات الأمنية، حيث تم تمشيط كافة المواقع التي يرتادها، حتى تم العثور عليه.

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