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ناشط قناوى يدعو الأهالى للتوقيع على حملة "إعلان الإخوان جماعة إرهابية"

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ناشط قناوى يدعو الأهالى للتوقيع على حملة "إعلان الإخوان جماعة إرهابية" ناشط قناوى يدعو الأهالى للتوقيع على حملة "إعلان الإخوان جماعة إرهابية"

قال القيادى العمالى والناشط السياسى بقنا، بركات الدمرانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" مساء أمس الثلاثاء، إنه وقع على استمارة حملة "إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابيه"، والتى أطلقها الدكتور عبد الرحيم على مدير المركز العربى للدراسات.

وطالب الضمرانى ملايين المصريين الذين خرجوا فى 30 يونيو رافضين لحكم الفاشية الإخوانى للتوقيع على الاستمارة، لأننا نرى أنها تعيد إلينا وطننا من سارقيه وهى حائط الصد الشعبى للتدخلات الغربية المرفوضة فى شأن الداخلى، كما أنها تؤكد الرفض الشعبى للإرهاب وداعميه من الغرب وتركيا والأمريكان.

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