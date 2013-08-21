قيادي تونسي معارض يحذر من اغتيالات سياسية جديدة

كتب : أ ف ب الأربعاء 21-08-2013 00:25

نبَّه حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس، من حدوث اغتيالات سياسية جديدة في صفوف الجبهة، التي سبق أن اغتيل اثنان من قيادييها، أو في صفوف التيار الإسلامي.

وقال الهمامي في مؤتمر صحفي إن هناك تهديدات جديدة باغتيالات، وهناك ألاعيب شيطانية لقتل طرف في الجهة المقابلة لتعفين الأوضاع، مضيفا: "بلغتنا معلومات حول مخطط لاستهداف بعض الرموز البعثية في الجبهة الشعبية، وهناك معطى آخر جدي، أنه يمكن استهداف أحد القياديين في حركة النهضة أو في التيار الإسلامي".

وتابع الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية: "ننبه إلى مثل هذه المخططات لمزيد التعبئة ضد العنف والإرهاب"، مشيرا إلى أن "هناك الآن حملات تحريض تذكرنا بالحملات ضد شكري بلعيد والبراهمي" قبل اغتيالهما، مضيفا أن "هناك حملة تحريض من وزراء في الحكومة تابعين لحركة النهضة ورابطات حماية الثورة وفي المساجد" ضد قيادات في الجبهة الشعبية، بعدما دعت الجبهة إلى حل البرلمان والحكومة التي تقودها حركة النهضة وتشكيل حكومة غير حزبية، وطرد مسؤولين موالين للنهضة عُيِّنُوا في مناصب عليا بالقطاع العام.