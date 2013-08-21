"المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان يسعى لإعادة توحيد الإسلاميين بالبلاد

كتب : أ ش أ الأربعاء 21-08-2013 00:31

أعرب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان عن تفاؤله بإمكان نجاح الجهود والمساعي الجارية لإعادة توحيد الإسلاميين، مؤكدا إمكان تنظيم لقاء يجمع رئيس الحزب رئيس الجمهورية عمر البشير، بالأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي.

وقال رئيس قطاع التنظيم بالحزب المهندس حامد صديق، أمس تعقيبا على عدم عقد لقاء بين البشير والترابي على خلفية الدعوة إلى وحدة الإسلاميين بالسودان، إن القائمين على الدعوة لوحدة الإسلاميين بحزب المؤتمر الشعبي قيادات تاريخية لها وزنها، معربا عن أمله في أن يتمكن هؤلاء من التأثير لصالح الوحدة بين الإسلاميين.

وأضاف صديق أن حزب المؤتمر الوطني في إطار الحوار بين القوى السياسية بهدف توسيع التوافق حول الثوابت الوطنية والسياسية، وجه دعوة لجميع الأحزاب بالسودان للحوار حول هذه المسائل، لافتا إلى أن الدعوة وجدت استجابة بدرجات متفاوتة من هذه القوى.