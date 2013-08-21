طقس العروس يجبر السائقين على استخدام العازل الحراري

رغم أن قوانين المرور تمنع تظليل السيارات الا ان ثمة من يعمد إلى تظليل مركبته بصورة عشوائية مخالفة لتعليمات المرور، فيرتكبون مخالفة التظليل ويحصلون على قسيمة مخالفات مرورية فضلا عن إجبارهم على إزالة التظليل، وفي الوقت الذي اوضحت إدارة مرور جدة أنها تلاحق المركبات المظللة فإن أصحابها يؤكدون أنهم يلجأون إلى التظليل من اجل وقاية أنفسهم ومركباتهم من حرارة الطقس التي تصل إلى نحو 04 درجة مئوية في هذه الأيام في نهارات جدة. وأضاف أصحاب المركبات انهم يعانون من منع وتشديد إدارة مرور محافظة جدة على عدم السماح للمركبات من تركيب التظليل او العازل الحراري، مؤكدين أن التظليل ليس من أجل الرفاهية والخصوصية وإنما هروب من حرارة العروس التي تضرهم وتتسبب في تلف مركباتهم.وتساءل أصحاب المركبات المظللة عن سبب منع رجال المرور من تركيب التظليل على السيارات عكس ما هو موجود في معظم دول الخليج التي تسمح بتركيب التظليل. وفي هذا السياق أوضح محمد علي استغرابه من تعامل رجال المرور مع التظليل، موضحا أنه سبق أن تم توقيفه بسبب تظليل سيارته بعازل حراري رغم أن التظليل من شركة معروفة ولديه تصريح بطاقة رسمية من الشركة أن العازل المركب في السيارة يعتبر من النوعيات المسموح بها وليست ممنوعه.كما اكد محمد ان رجل المرور رفض التصريح المسموح به من قبل الشركة وأصر على ان يسجل مخالفة مرورية.وفي السياق نفسه، أوضح نواف العمري أن هناك محلات مخالفة في جنوب جدة وبالتحديد في كيلو (2) تستقطب أصحاب السيارات لتظليل مركباتهم ومنها محلات معروفة في الشارع.وأضاف ان العمالة في هذه المحال تبالغ في تكلفة تظليل المركبة التي تصل إلى نحو 300 ريال وانه لا توجد رقابة على عملهم.وقال عبدالرحمن السعيد احد اصحاب محلات التظليل انهم يتضجرون من ظاهرة العاملة التي تمارس تركيب التظليل امام محلاتهم ما يسبب لهم انزعاجا من ترك نفايات التظليل على الشارع، لافتا إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة لأن الامر اصبح يتزايد من يوم إلى آخر.من جانبه، اوضح السعيد أن التظليل يوجد منه الكوري والامريكي حيث يصل سعر التظليل الامريكي للسيارة الكبيرة إلى 1200 ريال وللسيارة الصغيرة يصل إلى 850 ريالا كما أن تظليل الكوري يصل للسيارة الكبير 300ريال والسيارة الصغيرة 150 ريالا ولذلك تختلف النوعيات من التظليل على حسب الاسعار.وأضاف السعيد ان سبب ارتفاع اسعار التظليل ناتج عن ارتفاع اسعار إيجارات المحال التجارية وكذلك ارتفاع اسعار انواع التظليل المستوردة.وبين قاسم محمد (عامل في تظليل السيارات) انه يعمل بأمانة وصدق وان التظليل يكون في الأماكن المسموح بها وليس التظليل الكامل.وقال محمد يونس (هندي الجنسية، يعمل في مجال التظليل منذ خمس سنوات) إن عملية التظليل تجد إقبالا من اصحاب السيارات الكبيرة والصغيرة التي باتت تستخدم التظليل بسبب ارتفاع درجة حرارة الشمس، موضحا ان نحو 80% من السيارات في جدة تستخدم التظليل والعازل الحراري لاتقاء حرارة الطقس التي تؤثر على السيارة.وقال مهند الفايز إن التظليل يساهم في انخفاض درجة حرارة الشمس داخل السيارة كما اكد ان اسعار التظليل مبالغ فيها بشكل كبير وغير مقبولة، وأن معظم المحلات التجارية المعروفة ترفع الاسعار كما تشاء دون اي رقابة عليها.وتساءل الفايز عن أسباب منع ادارة المرور عملية تركيب العازل الحراري وعدم السماح به، موضحا أن الشركات التي تتولى عملية تركيب التظليل مسموح لها بالعمل ولديها رخصة بذلك.وأوضح كل من محمد الرشيد وسعد فليح وساعد المحمدي أن الشركات التي تجري عملية التظليل مصرح لها وعلى هذا الاساس لماذا يتم منع التظليل إذا كان غير مخالف لتعليمات المرور.وأضافوا ان بعض السائقين يعمدون إلى تظليل مركباتهم بطريقة مريبة وهذا يعتبر مخالفة ويجب ضبطهم وتغريمهم وإزالة التظليل، أما التظليل الذي لا يمنع من رؤية السائق فإنه -وفقا لقولهم- لا يخالف لوائح وتعليمات المرور.وفي موازاة ذلك أوضح لـ«عكاظ» مدير العلاقات العامة بمرور محافظة جدة العقيد زيد الحمزي أن هناك متابعة مستمرة لجميع المخالفات ومنها مخالفات التظليل فقد تم تسجيل (64034) مخالفة مرورية خلال العام الماضي بمرور محافظة جدة، منها (37966) للسعوديين و(26068) لغير السعوديين.متابعة مستمرةمدير العلاقات العامة بمرور جدة أكد أن التظليل مخالفة مرورية كما شدد على ان هناك متابعة مستمرة من قبل رجال المرور بمحافظة جدة ومن يرتكب هذه المخالفة يطبق بحقه نظام المرور في المادة (68) التي تنص على «إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة وتفرض عليه غرامة مالية مقدارها 003 ريال بحدها الأدنى».إعلان - Ads إعلان - Ads