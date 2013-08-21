إنشاء مركز للتواصل بجامعة الملك عبد العزيز

حسين هزازي (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مركز اتصال يقدم خدماته على مدى 24 ساعة عبر توفير رقم مجاني يمكن الاتصال به من أي هاتف سواء الثابت أو الجوال، ويعمل بالمركز فريق فني من عدة جهات بالجامعة لاستقبال الاتصالات والرد على المكالمات والاستفسارات.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي أنه تم توفير رقم هاتفي مجاني هو (8001169528) مهمته الرد على الاتصالات والاستفسارات التي ترد للجامعة على مدار الساعة من خلال نافذة واحدة لكافة الشرائح (طلاب، أكاديميون، إداريون، أفراد المجتمع) مشيرا إلى أنه تم تسخير عدد من الموظفين للعمل بالمركز. وأشار الدكتور البقمي إلى أن مركز الاتصال الحديث أوجدته الجامعة بهدف تقديم أفضل الخدمات وبمختلف الوسائل، وتوفير أعلى معايير الجودة في مختلف ما تقدمه للمجتمع من خدمات، وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة الموظفين في وضع المعايير والتحسين المستمر. مؤكدا أن الجامعة تسعى لتحقيق هدف خدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز من خلال مركز الاتصال والذي تم إنشاؤه لزيادة التفاعل عبر نافذة متاحة لكافة شرائح المجتمع لتقريب الخدمات من المنسوبين والمستفيدين من كافة أفراد المجتمع.