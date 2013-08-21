أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إنشاء مركز للتواصل بجامعة الملك عبد العزيز

Google+ Print
إنشاء مركز للتواصل بجامعة الملك عبد العزيز إنشاء مركز للتواصل بجامعة الملك عبد العزيز

 حسين هزازي (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مركز اتصال يقدم خدماته على مدى 24 ساعة عبر توفير رقم مجاني يمكن الاتصال به من أي هاتف سواء الثابت أو الجوال، ويعمل بالمركز فريق فني من عدة جهات بالجامعة لاستقبال الاتصالات والرد على المكالمات والاستفسارات.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي أنه تم توفير رقم هاتفي مجاني هو (8001169528) مهمته الرد على الاتصالات والاستفسارات التي ترد للجامعة على مدار الساعة من خلال نافذة واحدة لكافة الشرائح (طلاب، أكاديميون، إداريون، أفراد المجتمع) مشيرا إلى أنه تم تسخير عدد من الموظفين للعمل بالمركز. وأشار الدكتور البقمي إلى أن مركز الاتصال الحديث أوجدته الجامعة بهدف تقديم أفضل الخدمات وبمختلف الوسائل، وتوفير أعلى معايير الجودة في مختلف ما تقدمه للمجتمع من خدمات، وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة الموظفين في وضع المعايير والتحسين المستمر. مؤكدا أن الجامعة تسعى لتحقيق هدف خدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز من خلال مركز الاتصال والذي تم إنشاؤه لزيادة التفاعل عبر نافذة متاحة لكافة شرائح المجتمع لتقريب الخدمات من المنسوبين والمستفيدين من كافة أفراد المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية