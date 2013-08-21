«السعودي الياباني» يعلن قبول طلاب المعاهد الصناعية

حسين هزازي (جدة)

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة ولأول مرة، عن فتح باب القبول للشباب من المعاهد الثانوية الصناعية الراغبين في الالتحاق في مجال تقنية وصيانة السيارات، ابتدءا من اليوم ولمدة 25 يوما، إلى جانب أن المعهد مازال يستقبل خريجي الثانوية العامة، ودعا المعهد الشباب الراغبين في التسجيل الدخول إلى موقع المعهد الإلكتروني (www.sjahi.org)، ويطرح موزعو السيارات اليابانية في المملكة ما مجموعه 250 وظيفة شاغرة في مجال تقنية وصيانة السيارات للسعوديين، كل عام بمجرد القبول في المعهد، ومنح مكافأة شهرية في أثناء الدراسة تبلغ 1500 ريال.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الأسمري، أن المعهد وضع حوافز متميزة من أجل الوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات وفق مسار وظيفي يبدأ من «فني صيانة سيارات» إلى «مدير عام صيانة»، منوها بأن الشاب الذي يعمل لدى موزعي السيارات اليابانية يتدرج ويتطور مساره الوظيفي بعد ذلك إلى مهندس استقبال، ومدير منطقة عمل في مركز الصيانة، ثم مدير مركز صيانة، إلى أن يصل إلى مدير منطقة للصيانة، ومدير عام صيانة.وأفاد الأسمري بأن المعهد يقوم بتعليم طلابه في قاعات التدريب وورش المعهد، ويوفر لهم تدريبا على رأس العمل في مراكز الصيانة لدى موزعي السيارات اليابانية في المملكة، داعيا خريجي الثانوية العامة إلى التسجيل في المعهد عبر الموقع الإلكتروني (www.sjahi.org).وأكد الأسمري أن المعهد بمجرد الانتهاء من عملية قبول 250 طالبا للدراسة، يتم توقيع عقود العمل مع شركات توزيع السيارات اليابانية في المملكة للعمل في مراكز الصيانة، موضحا أن خريجي المعهد يحظون برواتب وبدلات مغرية بعد إكمال البرنامج بنجاح، إضافة إلى مسار وظيفي متميز وتعيين الخريجين في المدن أو المناطق التي جاؤوا منها.