مدير التعليم يتفقد المستودعات والتجهيزات المدرسية

أحمد السلمي، إبراهيم شهاب (جدة)

وقف المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي خلال جولة له أمس على شؤون المعلمين، على توجيه المعلمين إلى مدارسهم بهدف سد عجز نقص مدارس البنين والبنات من جميع التخصصات.وطالب الثقفي الذي اطلع على خطط الاستعداد والتهيئة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، مديري جميع الأقسام والمكاتب بالإدارة بإرسال تقارير يومية لمكتبه عن استعداد الإدارات والأقسام والمدارس وحجم سير العمل ونسبة الإنجاز في الخطة الموضوعة لضمان انطلاقة ناجحة وكاملة للعام الدراسي.من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون المعلمين ظافر القرني أن إدارته أنهت حركة النقل الداخلي، وأنه يتم الآن العمل على توجيه المعلمين المنقولين من خارج المحافظة إلى مدارسهم، مشيرا إلى أن إدارة شؤون المعلمين هيأت جميع طاقمها في الإدارة والمكاتب لسد أي عجز في المدارس في وقت مبكر.من جهة آخرى، قام المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي بجولة شملت إدارة المستودعات وإدارة شؤون المعلمين وذلك في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد حيث اطلع الثقفي على خطط الاستعداد والتهيئة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، كما يقوم اليوم بجولة على إدارة التجهيزات المدرسية للاطمئنان على حجم الإنجازات والاستعدادات.وأكد الثقفي خلال جولته أن الهدف من هذه الزيارة هي الاطلاع عن كثب على استعدادات الإدارات والأقسام والمدارس وحجم سير العمل ونسبة الإنجاز للخطط المرسومة لكل إدارة لضمان انطلاقة موفقة وكاملة الأركان مؤكدا على أن هذه الزيارات ستشمل معظم الإدارات المعنية بالإضافة إلى مكاتب التربية والتعليم في جدة وقراها مضيفا أن جميع مديري الإدارات على قدر كاف من المسؤولية والثقة التي نلمسها دائما في عملهم وحرصهم على جودة الأداء.من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون المعلمين ظافر القرني أن إدارته أنهت حركة النقل الداخلي، مضيفا أنه يتم الآن العمل على توجيه المعلمين المنقولين من خارج المحافظة إلى مدارسهم، وأشار إلى أن إدارة شؤون المعلمين هيأت جميع طاقمها في الإدارة والمكاتب لسد أي عجز في المدارس في وقت مبكر.من جهة أخرى، بين مدير إدارة المستودعات محمد هاجس اكتمال وصول المناهج الدراسية لجميع المراحل إضافة إلى جميع المستلزمات المكتبية التي تحتاج إليها المدارس.