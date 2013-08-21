قطاعات صحية تنسق لتبادل الخبرات في الشرقية

سعيد الباحص (الدمام)
أوصى الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للخدمات الصحية في المنطقة الشرقية بتشكيل فريق عمل لبدء تبادل الخبرات بين القطاعات الصحية المختلفة في المنطقة وتفعيل آلية العمل الجزئي بين المستشفيات.وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي أن الاجتماع الذي عقد صباح أمس ضم عددا من الجهات ومن القطاعات الصحية المختلفة في المنطقة، بهدف توحيد الجهود، مما ينعكس إيجابا على خدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية.وبين الدكتور الصالحي أن الاجتماع ناقش آلية تحويل المرضى بين المستشفيات، وآلية التنسيق فيما بينها، وأوضاع الأطباء الاستشاريين وبرامج الدراسات العليا، كما تمت مناقشة آخر المستجدات في الشأن الصحي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مناقشة الاجتماع آلية تحويل المرضى بين المستشفيات، إضافة إلى العرض المقدم من مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور خالد الشيباني حول الخدمات التي يقدمها المستشفى، والتطور السنوي في الأقسام المختلفة، إضافة إلى الخطوات الانتقالية لمدينة الملك خالد الطبية.وأوضح الدكتور الصالحي أن تأسيس المجلس الاستشاري يهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في تقديم مختلف الخدمات الصحية، وأن الاجتماع الذي عقد شدد على أهمية الوصول إلى أفضل المؤشرات الصحية بالمنطقة لإرضاء المستفيدين من الخدمات بمفهوم تكاملي وشامل، إضافة إلى تفعيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال تقديم الخدمات الصحية بين مقدميها في المنطقة الشرقية، ووضع أهداف إستراتيجية للنهوض بالخدمات الصحية لترسيخ مبدأ التكاملية والشمولية في الخدمات.يذكر أن الاجتماع ضم ممثلين عن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، ومستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الملك فهد الجامعي، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، والخدمات الصحية بشركة أرامكو، ومستشفيات القوات المسلحة، وممثلين من القطاع الصحي الخاص، وممثل عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.