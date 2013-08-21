الأمير سعود بن نايف يشكر الجهات المشاركة في فعاليات عيد الشرقية

عكاظ (الدمام)

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في تنظيم احتفالات المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد، وما تحقق من نجاحات ساهمت في إدخال السعادة لنفوس أبناء المنطقة وزائريها والذين استمتعوا خلال أيام العيد السعيد بالفعاليات والبرامج المتنوعة التي قدمت لهم، وقال سموه: «أشكر أمانة المنطقة وغرفة الشرقية ممثلة في صندوق المناسبات، والشكر موصول لجميع الجهات التي قامت بواجبها في أيام العيد السعيد، منها الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهلال الأحمر وهيئة السياحة والآثار، وجميع الجهات الخدمية المشاركة في توفير كل ما يعين على تأمين سياحة منضبطة تتمتع بأمن وسلامة مرتادي جميع مواقع الفعاليات، وفي نفس الوقت نحرص كل الحرص على أن يكون هناك تنوع ليسعد الجميع بهذه الفعاليات بالإضافة، لوجود الأمن والسلامة، هذا ولله الحمد لم يتحقق إلا بجهد يشكر، وهذا ولله الحمد من النعم التي يجب أن تشكر، فبالشكر تدوم النعم».وشكر أمير الشرقية «كل من قام بعمل ولو كان بسيطا، فعمله مقدر ونسأل الله أن تكون أيامنا جميعها أعيادا وأفراحا، ومتعنا الله جميعا بقيادتنا الحكيمة ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني – حفظهم الله – وجعل الله دائما هذا البلد آمنا مطمئنا والحمد لله أولا وأخيرا». جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي «الاثنينية» أمس الأول بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمعالي والمسؤولين والأهالي بالمنطقة الشرقية، ومديري الجهات المشاركة في احتفالات عيد الفطر السعيد. وألقى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير كلمة شكر فيها سموه على دعمه لتلك الفعاليات التي ساهمت أمانة المنطقة في تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات، وأشاد بالتعاون البناء بين الجهات الذي أثمر نجاح احتفالات عيد المنطقة الشرقية، والتي نفذت في العديد من المواقع في المنطقة، وكانت مناسبة لجميع الأعمار واستمتع بها أهالي المنطقة وزائروها.وألقى أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل كلمة شكر فيها سمو الأمير على ما لقيته الجهات العاملة في احتفالات العيد من دعم ومتابعة ساهمت بعد توفيق الله في إنجاحها، توجت بحضور سموه لحفل افتتاح الفعاليات في الصالة الرياضية الخضراء، وأضاف الوابل أن احتفالات المنطقة هذا العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة من حيث مواقع الفعاليات أو العدد أو النوع، حيث تم تنفيذ الفعاليات في 10 مواقع مختلفة، وتم كذلك تنفيذ أكثر من 90 فعالية اختيرت بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع من العائلات والأطفال والشباب، فضلا عن فعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد شملت هذه الفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية، وساهمت هذه الفعاليات في خلق 150 وظيفة بالإضافة لتفعيل العمل التطوعي لدى العديد من الشباب والشابات الذي شاركوا في الأعمال التنظيمية... ويستقبل قائد القاعدة الجوية في الظهرانعكاظ (الدمام)استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران بمناسبة تعيينه في منصبه، وقدم سمو أمير المنطقة الشرقية لسمو قائد القاعدة التهنئة بهذه المناسبة، وسأل الله له التوفيق والنجاح في مهام عمله.