شباب يضعون ملامحهم في بناء مشروع «بصمتي»

سعيد الباحص (الدمام)

اختار القائمون على مشروع «بصمتي» الوطني في مركز براعم الظهران أن يلتصقوا مباشرة بالمجتمع لترسيخ مشروع وطني يمثل واحدا من تحديات العقل، في مشهد يتجاوز التقليد ليضع بصمة شعارها «بصمة خير في أرض الخير». وفضل مشرفو البرنامج الذي أطلق عليه عنوان «بصمتي» أن ينتقلوا بكل مضامينه في حملات تطوعية تهدف إلى تعميق الوعي الوطني، وجعله مثالا حيا يؤكد معنى الإحساس بمفهوم العيش على تراب هذا الوطن الأصيل، حتى يتمكن البراعم من وضع بصمتهم الوطنية على كل مكتسباته الحضارية في كل جزء يمرون بجواره ويقيمون برنامجهم في كنفه.المشرف على البرنامج عبدالله العمير يقول إن فكرته تهدف لربط الأعضاء والبراعم بالمجتمع والتفاعل معه وغرس قيمة التطوع وإفادة المجتمع، وتدريب الشباب على التنظيم والتخطيط وخدمة المجتمع وترك بصمة حيوية لا تمحى من ذاكرته.ازرع.. ونظفوأشار العمير إلى أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسة، أولها برنامج «ازرع بسمة» حيث يتولى البراعم زيارة مركز الأيتام والمعاقين وإقامة برنامج ثقافي ترفيهي بهدف الاندماج والتواصل مع هذه الفئات، وثانيها برنامج «وأن المساجد لله» حيث يقوم المشاركون في البرنامج بالتنسيق مع أحد المساجد ويعملون على تنظيفه وحصر احتياج ما ينقصه، وثالثها برنامج «فليغرسها» حيث يقوم المشاركون بالذهاب لإحدى الحدائق العامة وشراء شتلات وغرسها وتنسيق وتنظيف الحديقة.وأضاف العمير أن برنامج «بصمتي» يأتي ضمن مشروع الوعي السلوكي والوطني الذي يتبناه المركز، والذي يؤكد مبدأ المسؤولية والارتقاء بأبناء الوطن في جانب الوعي بمجالاته المختلفة فأتت هذه المبادرة كتطبيق لبرنامج «كيف أكون قائدا في مجتمعي؟» نهدف من ورائه لإعداد جيل بعد توفيق الله واعٍ يخدم دينه ووطنه.قوانين الجودةمشرف الأنشطة في المركز بندر القحطاني يرى أن خطط البرامج تتجه نحو ترسيخ ونشر الوعي بين الطلاب في عدة مجالات واكتشاف موهبة الطاقات واستثمارها وتدريب الطلاب على التطوع وتقديم البرامج وتأهيل الطلاب للعمل التطوعي ضمن منظومة العمل الرسمي في الجمعيات ومراكز الحي مع وتعزيز دور المدرسة في غرس القيم النبيلة.وألمح القحطاني إلى أن البرنامج يعتمد على قوانين الجودة التي ستساعد، بإذن الله، على تطبيق وتنفيذ البرامج بشكل جيد عبر رؤية ورسالة وأهداف ورسم خطة عمل واضحة ومتسلسلة مع تطبيق معايير التغذية الراجعة ومعايير التقييم وتصحيح وبناء ما تم الشروع فيه من خطط.في المقابل أكد مدير المركز حمدان الشمراني أن البرنامج يمثل قيمة كبيرة ويشير إلى مقدار الوعي الوطني الذي ينتهجه هذا المركز، بل وتمثل شراكة حقيقة ساطعة في توظيف هذه القيمة الوطنية التي تؤكد على أهمية الإحساس بروح الانتماء لهذا الوطن الذي كرمه الله عز وجل، بأن جعله مهبط الرسالة الخاتمة ومأرز الإسلام وقبلة المسلمين ومشعل هداية ونور للناس أجمعين، وذلك بتبصير الطلاب بكيفية المحافظة على أمنه واستقراره ورقيه وتقدمه.