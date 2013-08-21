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كشف مصنع للمسكرات في سكن عمال في الحفر

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كشف مصنع للمسكرات في سكن عمال في الحفر كشف مصنع للمسكرات في سكن عمال في الحفر

 هبة الزاهر (الدمام)

داهمت فرقة قوة المهام والواجبات الخاصة في حفر الباطن مصنعا للخمور والمواد المسكرة وفقا لما توفر لها من معلومات عن وجود مقر للخمور بأحد المواقع وأبلغ الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح أمس داهمت قوة المهام والواجبات الخاصة في شرطة محافظة حفر الباطن مقر سكن للعمال بالمحافظة بتوجيه من مدير الشرطة العميد قحاط آل قحاط واستنادا لما توفر من معلومات لديها عن توفر كمية من الخمور بالسكن يقوم على ترويجها عدد من الوافدين.وتمكن الفريق المخصص لعملية المداهمة من القبض على 3 وافدين آسيويين في العقد الثالث والرابع، اثنان منهما وجدا بحالة غير طبيعية، حيث تم ضبط مجموعة من الأدوات المخصصة لتصنيع تلك المواد المسكرة وكمية من الخمور معدة للتوزيع قدرت بعدد 42 قارورة و4 براميل متنوعة تحتوي على المادة المسكرة، وتم تسليم المتهمين والمضبوطات لقسم التحقيق بالشرطة لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي للواقعة والتحقيق مع المتهمين.

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